Darbenin seyrini değiştiren Halisdemir'in davası karara bağlanıyor

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davada kararın 19 Nisan'da çıkması bekleniyor.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gördüğü duruşmaya 21 Şubat 2017'de başlandı.

Bu süreçte sanıklar, haklarındaki iddialara yönelik savunmalarını tamamladı.

Davanın 19 Mart 2018'de görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar da hapis cezası istendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emri üzerine, birliği ele geçirmek üzere görev yeri Silopi'den Ankara'ya gelen tuğgeneral Semih Terzi'yi başından vurarak öldürmüş ve darbe girişiminin seyrini değiştirmişti.

Ömer Halisdemir ise Terzi'nin yanında bulunan ve darbe girişimine katılan diğer askerlerce yaylım ateşine tutularak şehit edilmişti.

Davanın sanıkları şunlar:

Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi̇rci̇, Ali̇ Güreli̇, Ali̇ Solmaz, Cemal Güleç, Ci̇hat İbrahi̇m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati̇h Şahi̇n, Furkan Aslanbay, Gökay Engi̇n, Hali̇t Çeli̇k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi̇n Oğuz, İsmai̇l Çınar, Mehmet Bi̇lge ve Mi̇hrali̇ Atmaca.

Polatlı darbe davasında da karar çıkması bekleniyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 328 sanığın yargılandığı davada da 19 Nisan'da kararın açıklanması bekleniyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gördüğü dava, 28 Şubat 2017'de başladı.

Sanıkların iddianamede üzerine atılı suçlamalara yönelik savunmalarını tamamlamasının ardından Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı, 265 sağın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatını istedi.

Sanıklar, savcının mütalaasının ardından son savunmalarını 12 Nisan 2018'de tamamladı. Mahkeme, sanıklar hakkındaki kararını açıklamak üzere 19 Nisan'a kadar ara verdi.

Kaynak: AA