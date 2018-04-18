Darbenin planlandığı villada yemekleri sivil imam Biniş'in yaptığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin planlamasının yapıldığı Ankara Çayyolu'ndaki villada toplantılara katıldığını belirten ve darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık, FETÖ'nün sivil imamlarından Nurettin Biniş'in villanın genel işlerinden sorumlu olduğunu söyledi.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve gizli tanık "Şapka" kod adıyla ifade veren eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı kurmay başkan vekili albay Bıyık, Akıncı Üssü davasının sivil sanıkları Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile ilgili beyanlarını, yargılandığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Bıyık, darbe toplantısının yapıldığı Ankara Çayyolu'ndaki villada "Hakan" kod adıyla tanıdığı kişiyi sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan ile birlikte gördüğünü anlattı.

Kendisinin "Hakan" kod adlı kişi ile irtibatına da değinen Bıyık, "Hakan kod isimli sivil imamın Nurettin Oruç olduğunu ve jandarma sivil imamı olduğunu beyan ediyorum" dedi. Oruç, 3 Ağustos 2017'de yargılandığı Akıncı Üssü davasında, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü bölgesine gelmesinin sebebinin "hayvan belgeseli çekmek" olduğunu iddia etmişti.

Bıyık, evin genel işlerinden sorumlu kişinin ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Akıncı Üssü davasının sanıklarından sivil imam Harun Biniş olduğunu kaydetti.

Hakan Bıyık, "Villada yemek yapan, evin genel işlerinden sorumlu olan, at kuyruklu saçlı, gözlüklü, ince yapılı şahıs, Harun Biniş isimli kişidir" ifadelerini kullandı.

Bıyık'ın itirafları

İtirafçı Bıyık, daha önce sanık ve gizli tanık sıfatıyla farklı mahkemelerde verdiği beyanlarda, darbe toplantılarının yapıldığı belirtilen villada firari Adil Öksüz ile birlikte Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Bilal Akyüz ve Barış Avalan'ı da gördüğünü söylemişti.

Kendisinden sorumlu olan FETÖ üyesinin kod adının Cihan olduğu ve telefonuna ByLock programını Cihan kod adlı FETÖ'cünün yüklediği itirafında bulunan Bıyık, darbe toplantılarının yapıldığı Çayyolu'ndaki villaya da Cihan ile birlikte gittiklerini belirtmişti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Şubat'ta tanık olarak beyanları alınan eski albay Bıyık, söz konusu villadan ayrılmak istediğinde bunu Harun Biniş'e söylediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tek başına evden ayrılamıyorduk. Eve geliş gidişi ayarlayan araçlar vardı. Biniş, benim evden çıkmamı sağladı. Daha sonra da Ankara'dan ayrıldım."

Kaynak: AA