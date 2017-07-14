Darbeden bu yana 36 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üyelikten aranan bazı şüpheliler, Avrupa’ya kaçmak amacıyla geldiği sınırda yakalandı.

Edirne’de konuşlu Yunanistan-Bulgaristan hududunda görev icra eden 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerleri Avrupa’ya geçmek isteyen FETÖ’cülerin ülkeden kaçmasına izin vermedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Avrupa’ya geçmeye çalışan 36 FETÖ bağlantılı şüpheliyi “Hudut Kartalları” olarak da anılan hudut boyunu bekleyen askerler yakaladı.

Yakalananların tamamının yurt dışı çıkış yasağı bulunması, kaçış için yasal olmayan yolları denemeye ittiği FETÖ şüphelileri hudut askerleri engeline takıldı.

İhraç edilen çoğu asker, akademisyen, öğretmen, polis ve doktorlardan oluşan FETÖ şüphelilerinden öne çıkan yakalamalar şöyle:

Çocuk ağlaması yakalattı

Aralarında 15 Temmuz gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren şüpheliler arasında yer alan Halil Kumcu’nun da bulunduğu eski doktor, öğretmen ve astsubay 6 FETÖ’cü hudut boyunda gizlendikleri sırasında yanlarındaki çocuğun ağlamasıyla yakalanmıştı.

Hudut askerlerince yakalananlar arasında FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisi yöneticisi Murat Çapan da vardı. Çapan tutuklanmıştı.

Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Bulgaristan'a sınır olan Yenikadın Köyü'ndeki askeri yasak bölge eski komiser de FETÖ şüphelisi 4 şüpheli yakalanmış, bu kaçışı da bir PKK’lının tertiplediği ortaya çıkmıştı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne hudut askerlerince sınırda yakalanan "FETÖ'nün sözde adliye imamı" Emre K, soruşturmanın yapılacağı Ankara'ya gönderilmişti.

TRT spikeri kaçarken yakalanmıştı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı..

Zanlının üst aramasında bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu. Jandarmadaki ifadesinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

