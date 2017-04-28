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Buradasınız : » » Darbecilere yolu açan eski komisere FETÖ'den tutuklama

Darbecilere yolu açan eski komisere FETÖ'den tutuklama

Araçların girişlerini engellemek için görevlendirilen ama darbecilerin istekleri doğrultusunda kapama noktalarını açtığı belirlenen eski komiser Bayram T. tutuklandı.

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Darbecilere yolu açan eski komisere FETÖden tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, darbe girişimi sırasında Polatlı 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığından çıkan araçlara yolu açtığı belirlenen eski komiser Bayram T. tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında tanık ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli komiser Bayram T'nin sorgusu tamamlandı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli Bayram T, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmak suçlarından tutuklandı.

Eski komiser Bayram T'nin 15 Temmuz gecesi Polatlı 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığından çıkan araçların Ankara'ya girişlerini engellemek için görevlendirildiği belirtildi. Ancak şüpheli, FETÖ'cü askerlerin istekleri doğrultusunda kapama noktalarını açmak ve halkı bölgeden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlanıyor.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen zanlının darbe girişimi gecesi kimlerle irtibatlı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.

Etiketler: darbe girişimi, fetö, PDY, Darbeciler, fetö tutuklamalar
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