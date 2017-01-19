Darbeciler tutuklayacakları kişiler için depo aramış

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili askerlere yönelik hazırlanan iddianamede, darbenin gerçekleşmesi halinde tutuklanacak kişilerin konulması için parmaklıkları olan depo tespiti yapıldığı belirtildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerin de olduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanan 112 sayfalık iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Darbe gecesi yaşananlar ve sonrasında planlananlarla ilgili görgü tanıklarının da ifadesine yer verilen iddianamede, adı geçen sanıkların FETÖ/PDY'ye üye oldukları, darbe girişimi içerisinde bizzat yer aldıkları, darbe girişiminde bulunan ve TSK içerisinde yuvalanan terör örgütü mensuplarınca hazırlanarak kuvvet komutanlarına gönderilen "Sıkıyönetim Direktifi" adlı belgeyle sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Hasan Polat'ın bağlı olduğu 6. Tümen Komutanı tarafından oluşturulan Whatsapp grubundan gönderilen ortak mesajla darbeye destek verilmeyeceği şeklinde emir verilmesine rağmen herhangi bir cevap yazmadığı, bunu alt birimlerine iletmediği ve emri uygulamadığı belirtildi.

Valinin telefonunu açmayıp, 3. sınıf emniyet müdürüyle görüşmüş

Darbe girişimi gecesi o zamanki Hatay Valisi Ercan Topaca tarafından aranan Hasan Polat'ın telefona cevap vermediği ancak Hatay Emniyet Müdürlüğü içerisinde herhangi bir sorumlu görevde bulunmayan firari eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ersan Özkan ile telefonda görüştüğünün tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Polat'ın Hatay Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinde, o gün tanımadığı bir numaradan, kendisini emniyet müdür yardımcısı olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandığını beyan ettiği aktarılırken, telefonun dijital incelemesinde silinen verilerden telefon rehberinde Özkan'ın kayıtlı olduğunun ve daha öncesinden de irtibatta olduklarının belirlendiği ifade edildi.

Tutuklanacaklar için depo tespiti yapılmış

İddianamede, tutuklu sanıklar eski 2. Hudut Alay Komutanı Albay Necmi Eroğlu ile o gün Eroğlu'na görevini devreden eski Kurmay Albay Mehmet Ali Tuna ve Hasan Polat'ın planlanan darbe girişiminden önceden haberdar oldukları da belirtildi.

Sanıkların darbenin gerçekleşmesi halinde tutuklayacakları kişilerin konulması için uygun bir yer aradıkları, bu doğrultuda, 2. Hudut Alay Komutanlığında bulunan depoyu gezerek parmaklıklarının olup olmadığını kontrol ettikleri de iddianamede anlatıldı.