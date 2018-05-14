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Darbeciler, Adnan Menderes'in sorgu fotoğraflarını açık artırmayla satmış

1960 askeri darbesi sonrasında Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafları gazetelere önemli meblağlara satıldı.

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Darbeciler, Adnan Menderesin sorgu fotoğraflarını açık artırmayla satmış

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes'in sanık sıfatıyla ifadesi alınırken çekilmiş fotoğrafları, basına açık artırma yoluyla satılarak ticarileştirildi.

Yassıada'da duruşmaların başlamasına sayılı günler kala 9 Ekim 1960'da Milli Birlik Komitesi'nin Dolmabahçe'deki İrtibat Bürosu'nda tartışmalara neden olan bir fotoğraf müzayedesi yapıldı.

Müzayedede, sanıklara ait 37 fotoğraf açık artırma suretiyle gazetelere ve dergilere o zamanın parasıyla 298 bin 658 liraya satıldı.

Hürriyet gazetesi tarafından, Adnan Menderes'in, Yüksek Soruşturma Kurulu üyelerinden Avni Yurtsever tarafından sorgulandığı sırada terini silerken gösteren bir fotoğraf için yine günün parasıyla 100 bin lira ödendi.

Menderes'in fotoğrafı için subaya 7 bin lira

Öte yandan Necip Fazıl Kısakürek "Benim Gözümde Menderes" isimli kitabında "ahlak düşüklüğünün baş rolünde" basının olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor:

"Zavallı Demokrat Parti ileri gelenlerini 'düşükler' diye anan bu sefil mahluklar, bilmeden kendi sıfatlarını haykırmaktadırlar. Bunların içinde, iç çamaşırına kadar her şeyini Adnan Beye borçlu olanlar bulunduğu gibi, bir zamanlar Ankara'da kaldığı otelin yatak odasına gelecek kadar Başvekil'den yakınlık görmüş olanlar da vardır. Bu sonuncusu, Adnan Bey'in Eskişehir'de yakalanıp Ankara havaalanına indirildiği andaki canhıraş fotoğrafını aleyhtar bir resim atlı ibaresiyle ve adeta iftiharla koymuş ve sonradan Başmuharrirleri Şükrü Baban'dan öğrendiğime göre, resmi getiren subaya tam 7 bin lira ödemiştir. Satana mı, alana mı, kime ne diyelim?"

Kaynak: AA

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