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Darbeci 'suikast timinin' fotoğrafları soruşturma dosyasında

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığından darbe girişimine katılan, 3 tim ile 2 helikopterin üstten ayrılışı ve yapılan hazırlıkların fotoğrafları, soruşturma dosyasına girdi

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Darbeci suikast timinin fotoğrafları soruşturma dosyasında

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığından 15 Temmuz darbe girişimine katılan, aralarında MAK (Muharebe Arama Kurtarma) Tim Komutanı Başçavuş Yılmaz Bahar'ın da olduğu 3 tim ile 2 helikopterin üsten ayrılışı ve yapılan hazırlıkların güvenlik kamerası kayıtlarından elde edilen fotoğrafları, soruşturma dosyasında yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında başlatılan soruşturmada, 15 Temmuz öncesi ve sonrası 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında yaşananlar detaylı şekilde incelendi.

Üsteki birçok askerin bilgi sahibi veya şüpheli olarak ifadesine başvuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, MAK timinde yer alan çok sayıda asker darbe gecesi yaşananları anlattı.

Darbe girişimine katılanların 15 Temmuz günü üsten ayrılışı ve yaptıkları hazırlıklar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Üssün güvenlik kamerası görüntüleri ve bu görüntülerden alınan fotoğraflar "delil" olarak soruşturma dosyasına girdi.

MAK Tim Komutanı Başçavuş Yılmaz Bahar'ın, 21 kişiden oluşan 3 timle darbe girişiminin olduğu cuma sabahı tam teçhizatla donatılan 6 resmi ve özel araçla, "Hava Kuvvetleri Komutanı'nı korumaya gidiyoruz" diyerek kentten ayrıldığı fotoğraflarda görülüyor.

Fotoğraflara, yakıt ikmali yapılan Cougar tipi iki helikoptere mühimmatların yüklenmesi ve üstten ayrılması yansıdı.

Etiketler: suikast timi, Konya, 3. ana jet üs komutanlığı, darbe girişimi davası
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