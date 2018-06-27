Darbeci Sönmezateş kontörlü telefonlardan 11 kez aranmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ile Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer alan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, FETÖ'nün gizli sorumlularıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim kurarken, kontörlü telefonlardan 11 kez arandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 99 asker hakkında, örgütün gizli sorumluları ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarmıştı.

Soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildi

"Ankesörlü telefon soruşturması" olarak da adlandırılan soruşturma kapsamında, eski tuğgeneral Sönmezateş'in 2012'de dört ayrı kontörlü telefondan 11 kez arandığı belirlendi. Bunun üzerine Sönmezateş de soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sönmezateş, 2 Şubat'ta saat 17.56'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir adresten arandı ve görüşme 23 saniye sürdü. Cevizlidere Caddesi'nde bulunan bir telefondan 22 Temmuz saat 22.28'de aranan ve 46 saniye görüşme yapan Sönmezateş, 31 Temmuz'da aynı adresten saat 18.57'de iki defa daha arandı. İlk görüşme gerçekleşmezken, ikincisi 9 saniye sürdü.

Sönmezateş, 31 Ağustos'ta üç defa, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde bir adreste bulunan telefondan arandı. Saat 20.45'te 17 saniye arayla olan aramalarda konuşma olmadı. Saat 21.03'teki aramada ise görüşme 29 saniye sürdü.

Sönmezateş, 13 Eylül'de ise Ceyhan Atuf Kansu Caddesi'nde bulunan farklı bir adresteki telefondan dört çağrı aldı. Aramaların üçü saat 20.12'de, biri ise 20.13'te yapıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla aramalarda farklı telefonların kullanılması yönünde talimatı olduğu belirlendi.

Sönmezateş, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının hükümlüleri arasında bulunuyor.

Muğla'da görülen davada darbeci generale, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA