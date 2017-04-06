Darbeci pilotlar "ışık evlerine" gidenlerden seçilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ana merkezi Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi yapılan toplantılar, darbeci pilotların "ışık evlerine" gidenlerden seçildiğini ortaya koydu.

Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamenin şüphelilerinden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, darbeci Binbaşı Fatih Çavur'un 14 Temmuz 2016'da kendisi dahil 3 pilotla yaptığı toplantıların ayrıntılarını anlattı.

İfadesinde, darbe eyleminden bir gün önce gece uçuşundan saat 23.30 gibi indiğini bildiren Macit, devresi Adem Kırcı üsteğmenin "Çavur binbaşının kendileriyle görüşmek istediği" notunu aldığına dikkati çekti.

Kendisi, Kırcı ve Mehmet Çetin Kaplan'ın perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 24.00'te Çavur Binbaşı ile lojmandaki evine görüşmeye gittiklerini ifade eden Macit, binbaşının eşinin evde olmadığını, çocuklarının ise uyuduğunu kaydetti.

Çavur'un kendilerine, yarın üste çok farklı bir harekat olacağını, üssün kalabalık ve merkez olacağını belirterek, dışarıdan asker olarak katılacak birliklerin de üsse geleceğini söylediğini anlattı.

İfadeye göre, darbeci binbaşı, 3 pilota, "Katılmak ister misiniz? Siz bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz, verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz." derken, "Ben bugüne kadar savaş vari günler olmasını bekliyordum. Vatan için bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bunu bilen 5 kişi var"

Macit'in ifadesine göre, Çavur, söz konusu darbe girişimini bilen 5 kişi olduğunu, hatta üs komutanın da bundan haberi olmadığını, diğer 5 kişinin ise kim olduğunu söylemedi.

Darbeci Binbaşı Çavur, pilotlara harekatın gizli olduğuna işaret ederek, kimseye söylememelerini istedi. Çavur, ayrıca Macit ve arkadaşlarına "Ülkenin halini görüyorsunuz, bu harekatı yapmak zorundayız. Ben sizin evlere gidip gelmenizi biliyorum." diyerek, darbeci pilotların, örgütün "ışık evlerine" gidip gelen askerlerden seçildiği bilgisini de paylaştı.

Macit, bu durumu, "Ben Çavur binbaşının bu konuşmasında, benim aynı zamanda harekat subayımız olması nedeniyle bizimle ilgili daha önceden cemaat evlerine gidip geldiğimiz bilgisinin kendisine verildiğini anladım." şeklinde anlattı. Macit, kendilerini evine çağırıp gece yarısı bu konuşmayı yapan Çavur'un da cemaat üyesi olduğu kanaatinde olduğunu vurguladı.

15 kişiyi şehit etmişti

Darbe girişimine katılan şüpheli pilot Müslim Macit, 15 Temmuz gecesi "Aslan-6" kodlu, 93-0671 kuyruk numaralı F-16 uçağıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağı ve Külliye yakınındaki otoparka toplam 2 MK-82 bombası atmıştı.

Bombalama sonucunda 15 kişi şehit olmuş, 7 kişi yaralanmıştı.