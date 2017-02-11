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Darbeci pilot gözaltına alındı

Ankara'da darbe girişimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Binbaşı Ercan Edirne'de gözaltına alındı.

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Darbeci pilot gözaltına alındı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Binbaşı Ali Ercan, Edirne'de annesinin evinde yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır yaptıkları çalışma ve teknik takip sonucu darbe girişimi gecesi Ankara'da kobra helikopteri kullanan eski Binbaşı Ali Ercan'ı yakalamak için harekete geçti.

Fatih Mahallesi Barbaros Sokağı'nda Ercan'nın annesinin evine operasyon düzenleyen polisler, zanlıyı burada gözaltına aldı.

Ercan'ın bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: darbe girişimi, ankara, 15 temmuz, darbeci pilotlar, fetö, PDY
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