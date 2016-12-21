Darbeci Kuzu'dan çelişkili ifadeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast için gidenler arasında yer alan ve 30 Temmuz'da tutuklanan eski astsubay Zekeriya Kuzu, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Ağustos'ta 13 sayfa ek ifade verdi.

Önüne fotoğrafları konulan kişilerin isimlerini ve görev yaptıkları yerleri söyleyerek teşhis eden Kuzu, teşhis ettiği 57 şüpheliyle ilgili "örgüt içinde bulunduğunu biliyorum, eminim, yapı içerisindedir", "Emin değilim" gibi cevaplar verdi.

Kuzu, bazı askerler için şunları anlattı:

"Bana gösterdiğiniz bu şahıs N.K'dir. Kendisi için 29 Temmuz'da alınan ifademde FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğünü belirttim. Kendisiyle tanışmışlığım, arkadaşlığım yoktur. N.K'nin terör örgütü yapısı içerisinde bulunduğuna emin değilim."

Güvenlik kaynakları, Zekeriya Kuzu'nun "FETÖ/PDY üyesi" dediği 42 askerden birçoğunun örgütle bağlantısının henüz tespit edilememesi ve ifadelerinin birbiriyle örtüşmemesi dolayısıyla, şüphelinin bazı örgüt mensuplarını gizleme ihtimali üzerinde duruyor.

Örgüt şifresi: İyidir, sıkıntı yok

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Pilot Kurmay Albay Ramazan Elmas ile ilgili bilgiler veren Kuzu, şunları anlattı:

"Birlikteki bazı görevlendirmelerle alakalı bazı sorunları bizzat benle temasta olan 'Tahir' isimli şahsa ilettim. Bunun üzerine 'Tahir' bana bizzat yaşanan sıkıntının halledildiğini ifade etti. Süreç içerisinde Ramazan Elmas ile ilgili sorunların hepsi çözüldü. Dolayısıyla kendisinin terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde bulunduğunu biliyorum. Yine eski Albay M.K. de örgüt içerisinde faaliyet gösterir çünkü Ramazan Elmas'a M.K'yı sorduğumda, 'iyidir' diyerek sıkıntı olmadığını ifade etti. Ramazan Elmas, terör örgütü içerisindeki birlikte olduğu şahıslar hakkında 'iyidir, sıkıntı yok' diye ifade eder."

Öte yandan, FETÖ mensubu Kuzu, ek ifadesinden önce İzmir'de, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu sözde "imamları" ile buluşup görüştüğü mekanları ve örgütün kullandığı evlerini de gösterdi. AA