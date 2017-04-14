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Darbeci komutanın 2 çocuğu ByLock'tan tutuklandı

Mersin'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan eski Tuğamiral'in 2 çocuğu ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

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Darbeci komutanın 2 çocuğu ByLocktan tutuklandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı'nın 2 çocuğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Mersin ve Ankara emniyet müdürlüklerinin koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti.

Darbe girişimine Mersin'den destek vererek kendisini sıkıyönetim bölge komutanı olarak beyan eden dönemin Akdeniz Bölge Komutanının 2 çocuğunun, örgüt mensuplarınca şifreli haberleşmede kullanılan ByLock veri tabanına kayıtlı olduklarının belirlendiğini vurgulayan Ercan, zanlıların Ankara'da yakalandığını kaydetti.

Ercan, Mersin'e getirilen zanlıların sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Mersin'deki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral ile eski 3. sınıf Emniyet Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 29 sanık hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştu.
 

Etiketler: Mersin, fetö, bylock
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