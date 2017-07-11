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Buradasınız : » » Darbeci Komutan Recep Yüksel hakim karşısında

Darbeci Komutan Recep Yüksel hakim karşısında

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlere ilişkin davada, eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel savunma yapıyor.

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Darbeci Komutan Recep Yüksel hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemler ile Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen 6'ncı duruşmaya, 110'u tutuklu 114 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmayı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığını temsilen avukatlar da takip etti.

Duruşma, tutuklu sanıklardan eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel savunma yapıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 841 sayfalık iddianamede, dönemin Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Nevzat Taşdeler, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ve Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel'in de bulunduğu 110'u tutuklu, 1'i firari 116 asker sanık olarak bulunuyor.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ''suçtan zarar gören'', aralarında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile dönemin Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem'in bulunduğu 12 kişi ise ''müşteki'' sıfatıyla yer alıyor.

Ceza istemleri

Bütün sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan da ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, tutuklu sanık generaller Hasan Nevzat Taşdeler ve Selim Mert'in ayrıca Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılmasına ilişkin "cebir kullanarak silahla birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. AA

Etiketler: fetö, darbe girişimi, recep yüksel, harp akademileri komutanlığı
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