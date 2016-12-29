Darbeci komutan için iddianame hazır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş ile 15 zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde saat 01.00 sıralarında gözaltına alınan, sözde "Bursa Sıkıyönetim Komutanı" olduğu iddia edilen ve "darbeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Akkuş hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyetinin iddianameyle birlikte 10 klasörden oluşan dosyayı incelemeyi tamamladığı, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Akkuş ve 15 zanlı hakkındaki davanın ilk duruşmasının 21-22 Şubat 2017 tarihlerinde görüleceği öğrenildi.

​Girişimle ilgili ülkede ilk yakalanan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un gözaltına alınmasıyla, darbe girişiminin seyri değişmişti. Çantadaki belgelere göre ülke genelinde gözaltına alma operasyonları hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.