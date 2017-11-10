  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Darbeci Kemal Batmaz'ın kardeşi tekrar tutuklandı

Darbeci Kemal Batmaz'ın kardeşi tekrar tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin üç numaralı ismi Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz yeniden tutuklandı.

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Darbeci Kemal Batmazın kardeşi tekrar tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yönettiği belirtilen Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz, adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir'e ifade veren Batmaz, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz'ın "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz'ın "Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı" olduğu iddia edildi.

Batmaz'ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz'ın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ve FETÖ'cü olduğunu söylediği öğrenildi.

Tahliye edilmişti

Kayseri'de geçen yıl ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. "Terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: kemal batmaz, şakir batmaz, 15 temmuz, darbe girişimi, fetö, PDY
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