Darbeci hain, kışlaya dönen askerlerin ismini not almış

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde yer aldıkları öne sürülen personele açılan davanın iddianamesinde, başka bir davada tutuklu yargılanan eski tabur komutanı yarbay Nihat Uçan'ın darbeye karşı çıkıp emirlerini yerine getirmeyerek kışlaya dönen askerlerin isimlerini not ederek mahkemelerde yargılanacaklarını söylediği belirtildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde bulundukları ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları iddiasıyla dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 askeri personel hakkında Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 158 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarıldı.

İddianamede, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ/PDY karşısındaki emin duruşu ile Türk milletinin, tank veya tüfek dinlemeden özgür iradesine yapılmaya çalışılan bu darbe girişimini bertaraf etmek için kahramanca direnmesi sayesinde bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı" görüşüne yer verildi.

Darbe girişimi gecesi 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmen Gürhan Aras, ifadesinde darbe gecesi kışladan arandığını, alarmın verildiğinin söylenmesi üzerine kışlaya gittiğini anlattı.

Aras, başka bir davada tutuklu yargılanan eski tabur komutanı yarbay Nihat Uçan'ın geri dönenlere kızdığını öne sürerek, şu ifadelere yer verdi:

"Nihat yarbayın emriyle mühimmat yüklemesi yaptık. Ancak durumdan şüphelendiğim için mühimmatların hepsi sandıkların içinde kaldı, silahlara dolduruş yapmadım, Nihat yarbay beni yanına çağırdı, bana Kars İl Emniyet Müdürlüğünün yanına gitmemi söyledi. Nedenini sorduğumda, komando tugayının bize takviye geleceğini söyledi. Yolu bilmediğimi söyledim, o da bana 'Migros'un yan tarafı' dedi. Henüz tank ile çıkmadan Hüseyin Oytun Kömür asteğmen sorumlu olduğu tankla kışla nizamiyesine geldi. Bu sırada Nihat yarbay, bu askere tank ile geri geldiği için kızdı, ismini not aldı, 'Bunu mahkemelerde tutuklatacağım' dedi. Ancak ben olayı anlamaya çalışıyordum. Halen ülkeme bir saldırı olduğunu düşünmüyordum."

"Polis bizi tutuklayamaz"

Tankla kışladan çıktıklarında, başka tankların geri döndüğünü anlatan Aras, yarbay Nihat Uçan'ın darbeci askerlere polisten çekinmemeleri yönünde sözler söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tugay Kabul Toplama Merkezi'ne doğru geldiğimizde, halkın yolu kapattığını gördüm. Burada tekrar Erkan üsteğmeni aradım, yolun kapalı olduğunu ve geçemeyeceğini söyledim. O da bana tabur komutanı olan Nihat yarbayın emri olduğunu, araçları yarıp geçmemizi söyledi. Ben de emre uymayıp tankı geri çevirdim. Geri dönüş yolumuz çöp kamyonu tarafından kapatılmıştı. Başka bir yoldan gitmek üzere devam etmekteyken benim tankımın önüne polis arabası geçti. Arkadaki tankın etrafı da halk tarafından sarıldı. Polis geri dönmemizi, aksi takdirde tutuklanacağımızı söyledi, kanunsuz bir iş yaptığımızı söyledi. Tabur komutanı Nihat yarbay ile telefonda konuştum, Nihat yarbay bana telefonda 'polis bizi tutuklayamaz' dedi."

Emre uymayanlar vatan haini ilan edilmiş

Eski astsubay Kenan Gençer de darbe girişiminini öğrendikten sonra kışlaya döndüklerini öne sürdü.

Gençer, ifadesinde, "Tank üzerinde bulunan silahları söktürdük. Bu sırada Asteğmen Oytun Kömür telefon ile Tuncay Koçer'i arayarak benimle görüşmek istediğini söylemiş. Ben telefonu aldığımda bana tabur komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın yakasını toplayarak kendisini hırpaladığını, 'Sen vatan hainisin, verilen emri yerine getirmiyorsun. Valiliğin oraya git, orada bulunan barikatları aç, gerekiyorsa yolu kapatan araçların üzerinden geç' şeklinde emirler verdiğini söyledi. Ben de içinde bulunduğumuz olayın darbe girişimi olduğunu öğrendiğim için 'Sakın ha bu emri yerine getirme, başın yanar. Kışlaya hemen dön ben de dönmeye çalışıyorum dedim." görüşüne yer verdi.

Ceza istemleri

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Tank Taburunda görevli olan ve meslekten ihraç edilen üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay ve 21 uzman erbaştan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel hakkında, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca eski uzman çavuş Ferhat Parlak'ın "kamu malına zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla, eski uzman çavuş Gökhan Ökmen'in de "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.