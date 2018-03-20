Darbeci generale ağırlaştırılmış müebbet

Kırklareli'deki 15 Temmuz darbe girişimi davası 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'a gitmek üzere 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkma hazırlığı yapan dönemin Tugay komutanı eski Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıklar hakkındaki kararını verdi.

Yeltepe, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan Murat Erdoğan, Efendi Haspolat, Şeref Taş, İlker Birel, Gökhan Bayniş, Dahi İbrahim Bilgiçataç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, yargılama sürecindeki iyi hallerinden indirim uygulanarak cezanın müebbet hapis cezasına çevrildiğini açıkladı.

Yeltepe, sanıklardan Mehmet Metin Omur'un ise "emre itaatsizlik" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve umulan faydanın hasıl olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verildiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA