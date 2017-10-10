Darbeci general sınır geçişinin duvarla kapatılması talimatı vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, aralarında eski subayların da yer aldığı 14'ü tutuklu 19 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 15 Temmuz 2016'da askeri hiyerarşi dışında, kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanımlayan FETÖ üyesi "üniformalı teröristler" tarafından, anayasayı askıya alarak seçilmiş cumhurbaşkanını görevden almak, Meclis ve hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunulduğu hatırlatıldı.

Özel Kuvvetler Karargahı'nı ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından etkisiz hale getiren darbeci general Semih Terzi'nin 15 Temmuz saat 22.00 sıralarında Silopi'deki üsten helikopterle Diyarbakır'a hareket ettiği belirtilen iddianamede, Terzi'nin buradan ayrılırken birliğin yetkisini tutuklu sanık eski yarbay Celal Koca'ya bıraktığı kaydedildi.

Silahlara susturucu takıldı

Terzi'nin karargahtan ayrılmasının ardından Koca'nın üste görevli personeli odasına alarak "hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini" söylediği bildirilen iddianamede, saat 22.40 sıralarında karargahtan bir grup askerin kamuflajlı şekilde ve silahlarına susturucu takarak helikopterle Siirt'e doğru yola çıktığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca Hakkari'den Siirt'e gelmesi planlanan dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmeyi hedefledikleri belirtildi.

Korgeneral Temel'in helikopterle karargahının konuşlu olduğu Van'a gitmesi üzerine şüphelilerin de Terzi'nin talimatıyla rotayı Van'a çevirdiği ifade edilen iddianamede, karargaha inen şüphelilerin karşılarında asker ve polisleri görünce "helikopterde apandisiti patlayan bir yaralının olduğunu" söyledikleri kaydedildi.

İddianamede, sanıkların Temel'e ulaşamayacaklarını anlayınca izin beklemeden havalandığı ve Hakkari'de yakıt ikmali yaparak Silopi'ye döndüğü bilgisine yer verildi.

Forkliftle sınır geçişini kapatmışlar

İddianamede ayrıca dönemin Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, bu sırada Erbil'de görevli Tuğgeneral Halil Soysal'ı arayarak, Silopi'ye gitmesi ve yetkiyi devralması talimatı verdiğine değinildi.

Koca'nın da tutuklu sanık eski binbaşı Necmettin Berk'i arayarak, Habur Sınır Kapısı'na gidip Soysal'ı engellemesini istediği kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli Celal Koca, Tuğgeneral Halil Soysal'ın komutayı devralacağını öğrenmesi üzerine, saat 00.30 sıralarında Habur Gümrük Kapısı'ndaki Özel Kuvvetler görevlisi tutuksuz sanık yüzbaşı Koray N'yi arayarak, Semih Paşa'nın emri olduğunu belirtip, eski binbaşı Necmettin Berk'in ekibi dışında sınırdan askeri araç geçişi yapılmayacağı, Halil Paşa gelse dahi geçişinin engelleneceği emrini vermiştir. Bunun üzerine Koray N. ve ekibindeki tutuksuz sanık Hamza Ö'nün, Mehmet D. ve Ufuk Ç'yi de alarak Habur Gümrük Kapısı'na gidip forklift ve bir aracı kullanarak yolu kapattığı ancak Halil Soysal ve beraberindekilerin sanıklarla görüştükten sonra saat 03.00 sıralarında kapıdan geçtikleri, Silopi'deki karargaha gidip Koca'yı yakaladıkları ve bir odada muhafaza altına aldıkları anlaşılmıştır."

Karargahtaki bazı kameraların çalışmadığının belirlendiğine işaret edilen iddianamede, Habur Sınır Kapısı'ndaki kamera görüntüsünde ise forklift ile beton bariyer taşınarak yolun kapatıldığının yer aldığı belirtildi.

Korgeneral Temel ile Tuğgeneral Soysal'ın müşteki olarak yer aldığı dava, güvenlik gerekçesiyle Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.