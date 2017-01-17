Darbeci general 'Gülen raporu' hazırlatmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında tutuklanan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile eski Erkan Başkanı Albay Orhan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Isparta'yı kontrol altına almaya ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde kurs gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalışan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile eski Erkan Başkanı Albay Orhan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bir dönem komutanlıkta görev yapmış kişilerin de tanık olarak ifadelerine yer verildi.

"Hoca efendi hakkında ne düşünüyorsun"

İddianamede tanık H.Ö'nün beyanları dikkati çekti. İddianameye göre H.Ö, hazırladığı faturaların onayı için odasına çıktığı bir gün, Kurutmaz'ın kendisine "Hoca efendi hakkında ne düşünüyorsun" şeklinde bir soru sorduğunu, kendisinin de "Hangi hoca efendi" demesi üzerine şüphelinin, "Fetullah Gülen hoca efendi hazretleri" şeklinde cevap verdiğini ifade etti.

H.Ö'nün ifadeleriyle ilgili iddianamede şu görüşlere yer verildi:

"Tanık H.Ö, o dönem kışlada 20 sivil memur olduğunu, şüphelinin kendisinden bu personel hakkında Fetullah Gülen'e sempati duyan ve duymayanları veya Fetullah Gülen hakkında ne düşündüklerini araştırmasını ve bu yönde detaylı bir rapor hazırlamasını istediğini, kendisinin Fetullah Gülen'e antipatisi olan personele tahammülünün olmadığını ve onları bu kışlada istemediğini, bu konuşmanın özellikle ikisinin arasında kalmasını emrettiğini, bu konu ile ilgili emirlerinin devam edeceğini, zamanı geldiğinde kendisinin TSK içerisinde daha iyi yerlere geleceğini beyan ettiğini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılının mart-temmuz aylarında kendisinin görevine son verildiği için şüphelinin verdiği emir doğrultusunda çalışma başlatmadığını belirtmiştir." AA