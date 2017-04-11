Darbeci damat Askeri Hakim Alımı Sınav Kurulunda görevliymiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarınca özellikle 2009'dan itibaren yapılan askeri hakim sınavlarında usulsüzlük yapıldığı, 2010'daki Askeri Hakim Alımı Sınav Kurulunda, eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün damadı, eski filo komutanı Hakan Karakuş'un da görevli olduğu ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, devlet içinde yapılanmak ve örgütlenmek için önem verdiği devlet kurumlarının başında mahrem yapı olarak adlandırılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bulunduğu, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasını askeri yargıdaki etkinliğiyle sağlamaya çalıştığı, askeri yargının da adli ve idari yargıda olduğu gibi önemli ölçüde FETÖ üyesi olan hakim ve savcılardan oluştuğu tespitleri yer aldı.

Terör örgütü mensuplarınca askeri hakim ve savcı alımı için yapılan sınavda kopya çekildiğine ilişkin kuvvetli şüpheler ortaya çıkarken, iddianameye göre, 2009-2014 yılları arasında yapılan sınav sonuçlarına göre atanan ve sınavda kopya çektiğine ilişkin "kuvvetli şüpheli" bulunduğu teknik değerlendirmesi yapılan toplam 217 askeri hakimden 214'ünün sözde sıkıyönetim mahkemelerine özel görevlendirme ile atandıkları tespit edildi.

İddianamede, Askeri Hakim Alımları Sınavlarında usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında alınan bilirkişi raporlarına yer verildi.

Raporun, "sınavla ilgili genel bilgiler" başlıklı bölümünde, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 2010 yılında askeri hakim alım sınavı başvurularının internet üzerinden 2 Temmuz 2010-13 Eylül 2010 tarihleri arasında alındığı, 10 Ekim 2010'da yazılı sınav, 18-21 Ekim 2010 tarihleri arasında ön sağlık muayenesi ve fiziki değerlendirme sınavı, 19-22 Ekim 2010 tarihleri arasında ise mülakat sınavlarının yapıldığı belirtildi.

Sonuçları internet üzerinden duyurulan sınava giren adayların, sağlık muayenesi ve güvenlik soruşturmasının ardından subay temel askerlik eğitimini tamamlayıp 12 Eylül 2011'den itibaren geçerli olmak üzere askeri hakim olarak görevlendirildikleri kaydedildi.

İddianamede, bu adayların, askeri staj eğitiminden sonra 6 Temmuz 2012 ve 13 Temmuz 2012'de müşterek kararnamelerle ilk görev yerlerine atandıkları belirtildi.

357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu uyarınca askeri hakim alımlarında Meslek Yönetim Şube Müdürü, Davalar Şube Müdürü, Kuvvet Komutanlıkları temsilcileri, MSB temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyon ile her sene bir kuvvetin kontrolünde askeri hakim alım ilanlarının yapıldığı ve müracaatlar alındıktan sonra şartları taşıyanların sınava tabi tutulduğu anlatıldı.

Burada başarılı olanların da belli bir oranda yedek listesi tespit edilerek, bunların sağlık ön muayene ve mülakat işlemlerinin yapıldığı, bu kapsamda yapılan yazılı sınava Meslek Yönetim Şubenin nezaretinde ve kontrolünde Askeri Adalet İşleri Başkanının denetiminde tespit edilen soru ve cevapların Meslek Yönetim Şube Müdürlüğündeki bilgisayar ve yazıcılar kullanılarak bizzat Meslek Yönetim Şube Müdürü ve Yardımcısı tarafından basılıp zarflandıktan sonra sınavın yapılacağı yere, yine Meslek Yönetim Şube Müdürünün kontrolündeki bir araçla götürüldüğü, Askeri Adalet İşleri Başkanının kabul etmediği soru ve cevapların değiştirildiği kaydedildi.

Sınav şartları ve koşulları

İddianamede, yazılı sınavda soruların dağıtılmasının ardından, okunma işleminin de o sene sınavı yapan kuvvetin imkanlarıyla okutulup notların tespit edildiği, maddi hata olup olmadığının sınav komisyonunda görevli üyeler tarafından kontrol edildikten sonra MSB Askeri Adalet İşleri Başkanlığı sitesinde açıklandığı aktarıldı.

Sınavda başarılı olanlar ve yedeklerin, ön sağlık muayenesi ve mülakat için sınavı yapan kuvvetin tahsis ettiği yere geldikleri, önce ön sağlık muayenesinin yapıldığı, bunu yine sınavı yapan kuvvetin temsilcilerinin yürüttüğü belirtilen iddianamede, mülakatın sınav komisyonunun huzurunda yapıldığı, her komisyon üyesinin adaya istediği soruyu sorup daha sonra bu sorulara aldığı cevaba göre kendi puan cetveline ve ortak puan cetveline ayrı ayrı kendi el yazısıyla tükenmez kalemle yazması gerektiği kaydedildi.

Verilen bu puanların, mülakatın bitmesinden sonra sıralanıp ve kontenjan miktarına göre, kazananların, Askeri Adalet İşleri Başkanı, Müsteşar ve Bakandan onay alındıktan sonra sitede ilan edildiği belirtilen iddianamede, sınavı kazananların sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması akabinde, staj yerlerinde yine Meslek Yönetim Şube Müdürü tarafından görevlendirildikleri, stajın tamamlanmasından sonra kararname ile bağlı olduğu kuvvet vasıtasıyla tayinlerin yapıldığı belirlendi.

Sınav kurulundaki isimler

İddianamede yer alan bilgilere göre, 2010'daki Askeri Hakim Alımı Sınav Kurulunda, bu iddianamenin tanıklarından Mehmet Emin Tekpınar'ın yanı sıra İsmail Karataş, Mehmet Ali Almış, Zeki Karataş, Aytaç Uğur, Mehmet Pehlivan ve eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün damadı, eski filo komutanı Hakan Karakuş'un görevli oldukları ortaya çıktı.

İsmail Karataş, Mehmet Ali Almış, Zeki Karataş, Metin Pehlivan ve Hakan Karakuş'un, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından meslekten çıkarıldıkları, eski Hakim Albay İsmail Karataş, Mehmet Ali Almış ve eski Hava Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş hakkında "FETÖ üyesi olmak, Anayasayı ihlal" suçlarından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.