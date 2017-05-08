Darbeci başyaver Yazıcı'nın hainliği deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini öğrenmek ve bu bilgiyi suikast timine iletmekle görevlendirilen eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı, darbeden bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldi. Yaverlere görev dağılımı yapan Yazıcı, böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe teşebbüsünün başladığı anda bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmek üzere yaverlere görev verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre, "Yurtta Sulh Konseyi"nin belirlenen 38 üyesinden biri olan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Yazıcı darbe girişiminin planlanmasında önemli görev aldı. Darbe girişiminden bir gün önce Yazıcı, Çankaya Köşkündeki Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldi. Yaverlere görev dağılımı yapan Yazıcı, böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın darbe teşebbüsünün başladığı anda bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmek üzere her birine görev verdi.

"Paralel yapıyla ilgili çok önemli bilgiler var, onu görüşeceğim"

Darbe girişiminin sabahı Yazıcı, Barış, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Albay Fırat Alakuş sosyal tesislerdeki kamelyada toplantı yaptı. Sonrasında Albay Muhammet Tanju Poshor'un da katıldığı toplantıda, uydu haritası çıktıları, kağıtlar ve evraklar üzerinden çalışma yapıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinin öğrenilmesi, bulunabileceği muhtemel yerlere bakılması, bir ekip tarafından alınması konuları ele alındı.

Toplantıda Başyaver Yazıcı'ya Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit etme ve koordinatları bildirme görevi verildi. Yazıcı da Erdoğan'ın yerini öğrenebileceğini, kendisinden şüphelenilmeyeceğini belirtti.

Yazıcı'nın eğer Cumhurbaşkanının yerini öğrenmede sıkıntı yaşanırsa kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "Genelkurmay Başkanımız aradı, size iletilmek üzere bir zarf verdi, paralel yapıyla ilgili çok önemli bilgiler var, sizinle onu görüşeceğim" bahanesiyle yerini öğrenebileceğini de söyledi.

Yazıcı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya gideceği maç için oraya gideceğini ifade etti. Yazıcı'nın yanına birinin verilmesini istemesi üzerine Alakuş, Yazıcı'ya koruma ve sürücülük yapmak üzere Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yarbay Emin Güven'i görevlendirdi.

Konuşmaları duyulmasın diye müziğin sesini açtırdılar

Toplantının ardından Yazıcı ve Barış makam aracıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitti.

Yolda giderken otomobili kullanan askere müziğin sesini açması emredildi. Böylece konuşulanların duyulmasının önüne geçildi. Yazıcı ve Barış yarım saat kaldıkları Genelkurmay Başkanlığı Karargahından tekrar Muhafız Alay Komutanlığına döndü.

Açık hat verilmiş

Darbe teşebbüsü sırasında kullanılmak üzere FETÖ'nün sivil üyelerinden Ali Irmak'ın temin ettiği "açık hat"lardan biri de Yazıcı'ya verildi. Yazıcı, bu hattan çok sayıda konuşma yaptı. HTS analiz raporlarına göre, Yazıcı, FETÖ üyesi bazı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yapılan araştırmaya göre de Yazıcı'nın kardeşlerinin Bank Asya'da hesapları bulunuyor.

Yazıcı'nın ikametgahındaki aramada ise beş sayfa el yazısıyla yazılmış belge ele geçirildi. Belgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı bakanlar, üst düzey kamu görevlileri ile onların yakınlarına ilişkin kişisel verilerin yer aldığı tespit edildi.