Darbeci askerlere destek veren FETÖ üyelerine hapis cezası

Darbeci askerlere SMS gönderen zanlılar hakim karşısına çıktı. FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine destek vermekten yargılanan zanlılardan M.A. 4 yıl 2 ay, A.M.D., B.A. ve F.K. 6 yıl 10 ay 15 gün, K.M. 6 yıl 3 ay, Y.M.Y. ve A.Y. 8 yıl 1 ay 15 gün, darbe gecesi FETÖ üyelerine SMS’leri gönderen B.Y.’ye 8 yıl 9 ay, E.B.A.’ya 6 yıl 3 ay, Ü.B.’ye ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Çorum Cumhuriyet Basşavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Temmuz 2016'daki operasyonu kapsamında, FETÖ’ye bağlı okullarda görev yapan ve aralarında kadınların da olduğu 22 kişi gözaltına alınmış, operasyonda şüphelilere ait çok sayıda ev, araç ve iş yerindeki bazı dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonlarına el konulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Askerlere gönderilen SMS'ler delil sayılmıştı

Tutuklu zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlamasının ardından birçok kişiye toplu mesaj gönderdikleri tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, sure ve duaların bulunduğu telefonları delil olarak kabul ederek soruşturma dosyasına eklemişti.

Kaynak: İHA