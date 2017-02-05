Darbeci askerler için hesap vakti yaklaştı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan ve haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 14'ü tutuklu, 74 şüpheli askerin yargılanmasına yarın Silivri'de başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın'ın yürüttüğü, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasını işgal etmek isteyen şüpheli askerlere yönelik hazırlanan 236 sayfalık iddianame kapsamında açılan davada, biri binbaşı, ikisi yüzbaşı olmak üzere tutuklu 14 rütbeli askerle tutuksuz 60 şüpheli er hakim karşısına çıkacak.

Dava Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yapılan binadaki duruşma salonunda yarın başlayacak. Darbe girişimine katılan askerlerin İstanbul'da yargılandığı bu ikinci dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

İstenen cezalar

İddianamede, 74 asker hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı içeren "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311. ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca bazı şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.