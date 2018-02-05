Darbeci amiralleri kaçıran "mahrem abi" tutuklandı

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın Kocaeli'de saklanması ve İstanbul'a götürülerek kalacak yer ayarlanmasında yardımcı olduğu ve Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu belirlenen "Aydın" kod isimli Zabit Kişi, yakalandığı Kazakistan'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Buradaki sorgusunun ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen sanık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan firari sanık Zabit Kişi'nin, 2 Nisan'da görülmeye devam edilecek davada savunma yapacağı öğrenildi.

İddianamede, "Aydın" kod adını kullanan Zabit Kişi hakkında, "darbeci amiralleri Kocaeli'de sakladığı, İstanbul'a götürerek kalacak yer ayarladığı, örgütün üst seviyedeki 'mahrem abisi' olduğu, 16.08.2016 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı" suçlamaları yöneltiliyor.

İddianamede ayrıca sanığın eşi ile kardeşinin telefon hatlarında da "ByLock" tespit edildiği belirtiliyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında Kazakistan'da yakalanan ve örgütün üst seviyedeki "mahrem abisi" olduğu tespit edilen diğer firari sanık Enver Kılıç'ın ise iadesinin beklendiği bildirildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı sanık olduğu davada, 12 firari sanığı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA