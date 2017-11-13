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Buradasınız : » » Darbeci albaydan kan donduran emir

Darbeci albaydan kan donduran emir

Darbe girişiminin en acımasız cuntacılarından eski havacı Özdemir'in "Önünüze gelenlere gerçek mermi sıkın" diye talimat verdiği ortaya çıktı.

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Darbeci albaydan kan donduran emir

Hava Harp Okulu'nda 15 temmuz darbe teşebbüsü gecesi yaşananlar, iddianamenin kabul edilmesiyle ortaya çıktı.

Darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı da dahil olmak üzere bir çok yeri işgal eden darbeciler Hava Harp Okulundan gitmişti.

İddianamenin detayları arasında, darbeci albay Yusuf Özdemir'in verdiği kan dondurucu emirler dikkati çekiyor.

Darbe girişiminden 1 gün önceki koordinasyon toplantılarına da katılan Özdemir, askerleri meydana toplayarak "Önünüze gelene gerçek mermi sıkın" diyor.

Darbeci albay, "Cumhurbaşkanı ve Başbakanı bile görseniz derdest edeceksiniz" diye emirler yağdırıyor.

Savcılık darbeci albay Yusuf Özdemir hakkında ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: darbe girişimi, 15 temmuz, hava harp okulu
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