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Buradasınız : » » Darbe toplantılarına katılan FETÖ'cü Kurubaş hakim karşısında

Darbe toplantılarına katılan FETÖ'cü Kurubaş hakim karşısında

FETÖ firarisi Adil Öksüz başkanlığındaki darbe hazırlık toplantılarına katıldığı ortaya çıkan FETÖ'nün imamı Birol Kurubaş hakim karşısına çıktı.

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Darbe toplantılarına katılan FETÖcü Kurubaş hakim karşısında

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yargılananlar arasında olduğu davaya devam ediliyor.

Sanık savunmalarıyla devam eden duruşmada, davanın firari sanığı Birol Kurubaş da mahkeme salonundaki yerini aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar sözde imamı olduğu tespit edilen sanık Kurubaş’ın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklandığı, yüzüne okundu.

4 gün önce İstanbul'da yakalanan Kurubaş, savunma yapmak için süre istedi.

Kurubaş'ın, darbe girişiminden önce Ankara'da örgüte ait bir danışmanlık şirketi adına kiralanan üç katlı villada, davanın firari sanığı Adil Öksüz başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Kurubaş'ın geçen yıl 5 ile 9 Temmuz günleri arasındaki 5 ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı.

Aramalarda elde edilen cam şişede yapılan parmak izi analizinde de, Kurubaş'ın parmak izlerine rastlanmıştı.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Genelkurmay Karargahı, fetö, darbe girişimi, 15 temmuz
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