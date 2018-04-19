Darbe tanığı emekli astsubay: Darbeciler Emniyet'e hunharca ateş ediyorlardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili 268 sanığın yargılandığı davada dün emekli astsubay Murat Karakoca tanık olarak dinlenildi.

Karakoca, 15 Temmuz akşamı MİT'in helikopterlerle tarandığına dair gelen mesajlar üzerine televizyonu açtığını ve FETÖ'nün darbe girişimini öğrendiğini ifade etti.

Bu sıralarda emniyette çatışma olduğu bilgisini aldığını, bu bilgi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğini anlatan Karakoca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet'in çevresini Zıhlı Piyade Taşıyıcı (ZPT) araçlar çevirmişti. Darbeciler emniyete ateş ediyorlardı. Bu şekilde hunharca ve düşüncesizce ateş edildiğini ilk defa gördüm. Ben konuşmak için askerlerin yanına gittim. 'Bu polisler bizim polisimiz değil mi, Rus polisi mi? Niye ateş ediyorsunuz' dedim. Bizim üzerimize ateş ettiler. Ben yürümeye devam ettim. Başlarındaki rütbeli nişan alarak bana 4-5 el ateş etti. Bundan sonra askerlere emir verdi ve arkamdaki insanları da taradılar. Köprünün üzerindeki herkes yaralandı ve düştü. Ben durumumu kontrol etmek için kenara çekildim. Mermi kemiğe ya da atardamara gelmemişti. Ben, 'Bu delikle buradan gidersem yazıklar olsun' dedim kendi kendime. Köprü altındaki kalabalığa bağırdım, şimdi gelirseniz benim gibi yaralanırsınız, en fazla şehit olursunuz dedim. Bunun üzerine vatandaşlar da köprü üzerine gelmeye başladı. Darbeciler ZPT'lere binerek Emniyet'in içine kaçtılar. Ben tekrar kalabalığa dönerek, 'Bu iş burada bitmedi, Emniyet'in içine gidiyoruz' dedim. Nizamiyeden içeri girdik. ZPT'ler de içeri girmişlerdi. Etraflarını çevirerek kıpırdayamaz hale getirdik. İçeriden rütbeli olduğunu sandığım birisi, 'Bırakın bizi, kışlamıza döneceğiz' dedi. Ondan sonra vatandaşlara araçların yanından ayrılmalarını söyledim. ZPT'ler park bölgesine ilerledi, buradan tekrar bize dönüp ateş etmeye başladılar."

Müşteki Karakoca, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Duruşmaya bugün de devam edilecek.

Kaynak: AA