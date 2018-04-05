  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Darbe şehidi Aydın'ın eşi: Tehdit ediliyorum

224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında müşteki olarak beyanı alınan şehit Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın, tehdit edildiğini söyledi.

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Darbe şehidi Aydının eşi: Tehdit ediliyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada, şehit Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın, şehit Aydın'ın yaralandıktan sonra bilerek bekletildiğini belirterek bu konuda ihmali olanların ve olayın tanıklarının kamera kayıtlarının tekrar izlenerek tespit edilmesini istedi.

Darbe girişiminde yaralanan askeri personelin hastanelere sevkine ilişkin ifadesinde ise Aydın, "FETÖ'cü olanlar Gülhane'ye, FETÖ'cü olmayanlar sivil hastaneye gönderildi" diyerek bu konunun araştırılmasını talep etti.

Bu durumla ilgili savcılığa daha önce de suç duyurusunda bulunduğunu aktaran müşteki Aydın, konuyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmamasını isteyenlerin olduğunu bildirerek, "Tehdit ediliyorum" diye konuştu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, fetö, darbe davası, darbe, Çatı davası, ankara
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