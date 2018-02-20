Darbe sanığı pilottan 'uyumuşum' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski pilot kurmay yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, Akıncı Üssü 143. Filo'da program subayı ve öğretmen pilot olarak görev yaptığını anlattı.

Emniyet ve savcılıktaki ifadelerini kötü muamele altında verdiğini ileri süren ve kabul etmeyen Yorulmaz, "Masumum, mağdurum ve haksız yere 20 aydır tutukluyum." diye konuştu.

Olay gününden bir gün önce evde kafasını dolaba çarptığını, ertesi gün mesaiye geldiğinde şiddetli baş ağrısı yaşadığını bu yüzden sabahki eğitim uçuşlarında zorluk çektiğini ifade eden Yorulmaz, "Filo komutanım 'Akşam Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olabilir' deyince başımın ağrıdığını söyledim. O da bana 141. Filo'ya gitmemi ve oradaki brifinge katılmamı söyledi." dedi.

Yorulmaz, öğleden sonra 141. Filo'da diğer pilotlarla birlikte brifinge katıldığını, orada başının ağrıdığını tek başına uçmasının zor olduğunu söylediğini, kendisine ikinci bir pilotla TMH'ye katılacağının söylenmesi üzerine 143. Filo'ya döndüğünü belirtti.

"Uzun süre uyumuşum"

Akşam saatlerinde Filo'da beklerken verilen emir doğrultusunda uçak başı yaptığını dile getiren Yorulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı birlikte uçuş yapacağımız söylendi. Daha sonra 4563 kuyruk numaralı uçakla Balıkçı ile birlikte kalkış yaptık. Akıncı güneyine doğru yönlendirdik. Uçağın bilgisayar sistemi çöktü. Uğur Uzunoğlu'na bilgisayarın arızalı olduğunu bildirdik. Havalandıktan kısa süre sonra geri inmek durumunda kaldık."

Olay tarihinde Ankara şehir merkezi üzerinde ses hızını aşarak alçak uçuş yaptığına ilişkin iddiaları reddeden Yorulmaz, "Uçaktan inince başım çok ağrıyordu. O gece bir daha uçmadım. Uçuş emniyet odasına geçtim. Eşimle koşunca bir kalkışma olduğunun haberini aldım. Daha sonra uzun süre uyumuşum. Pist bombalanınca uyandım. Daha sonra lojman bölgesine geçtim. Gözaltına alınana kadar, o bölgede kaldım." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorusu üzerine Yorulmaz, 15 Temmuz günü "Kurt" çağrı koduyla uçtuğunu ifade etti.

Yorulmaz'dan 1 ABD dolarına ilginç savunma

Evinde 1 ABD doları bulunduğunun hatırlatılması üzerine Yorulmaz, "Ben olaydan 20 gün önce eşimle birlikte Miami'deydik. Oradaki alışverişimizden kalan para üstlerinden biridir." dedi.

Bir avukatın "Uçuştan döndüğünde darbeye yönelik olağanüstü bir hareketlilik gördün mü?" sorusuna Yorulmaz, "Başımın ağrısından dolayı, uçuş emniyet odasında uyudum. Bir terslik görmedim." diye yanıt verdi.

Çapraz sorgusu sırasında kamera görüntüleri izletilen sanık Yorulmaz, kamera görüntüleriyle ilgili sorulara cevap vermeyeceğini söyledi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA