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Buradasınız : » » Darbe sanığı duruşmada ismi okunan eşini 'tanımadı'

Darbe sanığı duruşmada ismi okunan eşini 'tanımadı'

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası" sanıklarından eski kurmay albay Müslüm Kaya'nın, eşinin ismi okunurken "tanımıyorum" ifadesini kullandı.

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Darbe sanığı duruşmada ismi okunan eşini tanımadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası" kapsamında 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada çapraz sorgu sırasında eşinin ismi okunarak sorulan tutuklu sanık eski kurmay albay Müslüm Kaya, "Tanımıyorum" yanıtını verdi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında inşa edilen binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Müslüm Kaya'nın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Eşinin adı okununca, "tanımıyorum" dedi

Mahkeme Heyeti Başkanı Cem Karaca'nın dosya kapsamında yer alan bazı isimleri sorduğu sanık Kaya, hepsine "tanımıyorum" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme başkanının, söz konusu kişiler arasında "Ayşegül Kaya'yı tanıyor musun?" diye sorması üzerine sanık Müslüm Kaya, yine "tanımıyorum" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı Karaca'nın, "Eşiniz değil mi?" diye sorduğu sanık Müslüm Kaya, "Özür dilerim, o benim eşim" yanıtını verdi. Başkan Karaca da "Az daha 'eşimi de tanımıyorum' diyeceksin. Hanım duymasın." dedi.

Müşteki avukatlarından birinin, "Hakimlik ifadenizde Whatsapp grubundaki darbe yazışmalarını 'Sanık Nebi Gazneli yazdı' demişsiniz. Ancak buradaki ifadenizde inkar ettiniz. Neden?" sorusunu sanık Kaya, "17 gün hücrede kaldım. Hatırlamak da istemiyorum. 17 günden sonra o polisler eşliğinde mahkemede ifade verdim, hakim de sürekli bağıran biriydi." diye yanıtladı.

Mahkeme heyeti, Kaya'nın çapraz sorgusunun ardından duruşmayı yarına erteledi.   

Etiketler: FETÖ'nün darbe girişimi, ana darbe davası
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