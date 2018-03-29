Darbe sanığı Akın Öztürk, 4 kez emekli maaşı talep etti

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasında yer alan belgeye göre Akın Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24 Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu.

Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017'de 3 kez daha SGK'ye başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanmasını ve emekli maaşı bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı.

Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen Akyol, tedbirin kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Akın Öztürk'ün "suçsuz ve mağdur" olduğunu öne süren Akyol, dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Akyol'un, SGK'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması talebini, Sulh Ceza Hakimliği, davanın görüldüğü Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletti.

Mahkeme talebi reddetti.

Kaynak: AA