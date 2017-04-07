Darbe hazırlıklarına 2 ay önce başlamışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak'taki 28. Mekanize Tugayı personeli 38 kişinin eylemlerine ilişkin iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.

İddianamede, darbe girişiminden sonra Genelkurmay Başkanlığı karargah bahçesinde tank, zırhlı mekanize ve lastik tekerlekli araçlar bulunduğu, bunların 28. Mekanize Tugayından darbe için geldiklerinin belirlendiği ve soruşturmaya başlandığı bildirildi.

İddianameye göre, Ankara'daki 4. Kolordu ve ona bağlı 28. Mekanize Tugayında albay ve generallerden oluşan bir grup, 2016 yılı başından itibaren yürüyüş yapma bahanesiyle bir araya gelmeye başladı. Hafta sonları gerçekleştirilen bu yürüyüşlerde, askeri darbenin nasıl yapılacağı, kimlerin destek vereceği veya karşı çıkacağı el altından tespit edildi, darbeye destek olacak ve karşı çıkacak albay ile generaller birer birer belirlendi. Fetullahçı general ve albaylar, aralarına aldıkları, onlardan olmayan komutanlara, askeri darbe olması durumunda nasıl hareket edeceklerini kurnazca sorup bir istihbaratçı gibi bilgi toplayarak darbenin askeri kanadının kimlerden oluşacağını tespit etti.

28. Mekanize Tugayında askeri darbe hazırlıklarına iki ay önceden, mayıs ayı sonlarında, tugayın Suriye sınırına sevk edileceği izlenimi verilerek başlandı. Tugaydaki arızalı araçlar tamir edildi, araçlardaki silahların bakımları yapıldığı, personelin eksiklikleri giderildi. Askeri darbeden bir gün önce mekanize araçlara akaryakıt yüklendi.

Önceden yapılan darbe planlamasına uygun olarak, cuntacılar tarafından 28. Mekanize Tugay Komutanlığına atanan Ali Kalyoncu ve 4. Kolordu Komutanlığına atanan Osman Ünlü, tugay ve kolordunun emir komutasını 15 Temmuz akşamı cebren ele aldılar. Darbecilere içeriden destek sağlayan askerlerin de emir komutaya uyması ve darbecilerin yanında yer almasıyla tugay ve kolordu üzerinde hakimiyet sağlandı.

Tugayın eski kurmay başkanı Albay Savaş Kabaklı'nın da darbecilerle hareket etmesiyle, önce bütün askeri birliklere alarm verildi, kışla dışındaki askeri personelin derhal kışlaya dönmesi için emir verildi, bir kısım askeri personel ise cep telefonuyla çağrıldı.

36 araç çıktı

Darbe olacağını önceden bilen tank ve mekanize araç taburlarının komutanları, girişimin başlamasıyla birlikte hemen tank ve zırhlı araçları hazırladılar.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu Komutanlığı Ankara Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu Komutanı eski yarbay Ertuğrul Terzi tarafından, olay günü toplam 36 adet zırhlı araç kışladan darbe için çıkarıldı. Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı söylenerek çıkarılan bu zırhlı araçlar, eskort almadan ilerledikleri için, şehir trafiğinde birbiri ile irtibatı kaybetti.

Yolda kayboldular

İddianameye göre, bazı zırhlı araçlar, personelin gidilecek yolu şaşırmasıyla Ankara'da kayboldu, bazı araçlar ise bakımları yapılmasına rağmen arızalanarak yolda kaldı. Az sayıdaki araç ise askeri personelin çevredeki sivillerin telkiniyle darbeden vazgeçmesi üzerine daha ileri gitmeden durdu.

Genelkurmay'a giden "0917112 plakalı land aracın komutanlığını şüpheli Uğur Pekmezci'nin yaptığı, şüpheli Şerafettin Ceylan'ın sürücü olduğu "091711" plakalı land tipi araca şüpheli binbaşılar Dursun Koca, Ahmet Çelikel, Fatih Efe, yarbay Ayhan Özçelik ve yüzbaşı Muharrem Erdinç'in bindiği, bu şüphelilerin görev yeri olmadığı halde mekanize taburuna geldikleri, askeri darbede zırhlı mekanize araçlarının etkili şekilde kullanılmalarını sağlamak için görevleri olmadığı halde zırhlı araçların komutanlığını devraldıkları tespit edildi.