  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Darbe girişiminin Zırhlı Birlikler iddianamesi mahkemede

Darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkındaki iddianame mahkemeye gönderildi.

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Darbe girişiminin Zırhlı Birlikler iddianamesi mahkemede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlerle ilgili 52 kişi hakkında iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi. 

Etiketler: fetö, darbe girişimi, iddianame
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