Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin izleri Kaynak Holding'te

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hüseyin Önelge tarafından Kaynak Holding'in tüzel ortağı Baran Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 27 şüpheli için fezleke yazıldı.

Şirketin sermaye ortağı olduğu belirlenen 7'si firari 27 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede yer alan bilgilere göre, söz konusu şirkete yönelik soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerde, şirkette örgütsel yapılanmanın varlığını gösteren belgeler bulunduğu, yine MASAK tarafından yapılan tespitlerde, Kaynak Holding'e bağlı faaliyet yürüten ve kayyum ataması yapılan şirketler ile Baran Tarım Hayvancılık arasında 53 işlemde toplamda 3 milyon 729 bin 113 lira mal ve hizmet satış işlemi yapıldığı belirlendi.

Kaynak Holding'e yönelik tespitler

FETÖ'nün finans kaynağı olan Kaynak Holding'e yönelik bilgilere de yer verilen fezlekede, özellikle eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren ve birçok markayı içerisinde barındıran Kaynak Holding'te FETÖ'nün en büyük finans trafiğinin yaşandığı belirtildi.

Kaynak Holding'in, merkezi İstanbul olmakla birlikte Türkiye'nin hemen her yerine yayılmış çok sayıda şirketi, bunlara bağlı yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanıyla faaliyet gösterdiği anlatılan fezlekede, holdingin, örgütün yurt dışı ve yurt içindeki faaliyetlerini finanse etmek üzere kurulan bir şirketler topluluğu olduğu kaydedildi.

Fezlekede, örgüt yöneticilerinin ekonomik kaynakları burada toplayıp el altında bulundurarak diledikleri zaman kullandıkları belirtilerek, bunun da örgütün mal varlığını gizlemek için kullandığı bir yöntem olduğu bilgisi verildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, birçok yakını ve kardeşinin de holding içerisinde himaye edildiği ve maaşa bağlandığı aktarılan fezlekede, holding içerisinde dua edilmek üzere hazırlanan listede birçok aile üyelerinin eklendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Darbe girişiminin kilit isimlerinin holding bağlantıları

Darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen sivillerden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi kişilerle, Türkiye genelinde yapılan kalkışmada yakalanan sivillerin SGK kayıtlarında, holdinge bağlı kayyum ataması yapılan şirketlerle irtibatlarının bulunduğunun tespit edildiği belirtilen fezlekede, bu kişilerin örgüt tarafından finanse edildikleri anlatıldı.

Fezlekede, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe teşebbüsünün yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan, Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in Kaynak Holding ile ilgili bağlantılarına yönelik yapılan araştırmalara da yer verildi.

Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler AŞ, Gürmed Tıbbi ve Teknik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ, Kaynak Dış Ticaret AŞ, Kaynak Kağıt AŞ, Kaynak Medya AŞ gibi şirketlerde sermaye ortağı olduğu veya yönetim kurulu üyeliği görevi yaptığı aktarılan fezlekede, firari örgüt imamı, darbe yöneticisi Adil Öksüz'ün, holdingde cari hesap kaydının bulunduğu ve yazmış olduğu iddia edilen "Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an" kitabının satışının da holding bünyesinde yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Öksüz'ün kullandığı "34 SIR 49" plakalı aracı da, soruşturma kapsamında kayyum ataması yapılan Garnet Tıbbı ve Teknolojik Sistemler AŞ'den satın aldığının belirlendiği aktarılan fezlekede, darbe yöneticisi Harun Biniş'in ise holding bünyesinde faaliyet gösteren Kaynak Medya AŞ ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde sermaye ortağı olduğu bilgisi verildi.

TRT Ulus binasını işgale giden 3 sivil holding çalışanı çıktı

Fezlekede, 15 Temmuz'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe kalkışmasında suçüstü yakalanan şüpheliler Harun Şahin, Selami Çolak ve Niyazi Akalın'ın ise holdinge bağlı faaliyet yürüten Sürat Bilişim şirketinde görev yapmış mühendisler olduğu belirtildi.

Fezlekede ayrıca, bu kişilerin örgüt faaliyeti çerçevesinde TSK'ye sızmış örgüt mensuplarınca özel olarak TRT Ulus yerleşkesine getirildikleri ve darbe teşebbüsüne doğrudan iştirak ettikleri anlatıldı.

Fezlekede, darbe yöneticisi olarak geçen Harun Şahin'in Kaynak Holding şirketlerinden Sürat Bilişim A.Ş.'de 2005-2009 yılları arasında Seachange Medya Hizmetleri İş ortaklığı unvanlı firmada da 2008-2009 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtildi.

Yine darbe yöneticisi olarak geçen Selami Çolak'ın da aynı şirkette çalıştığı bilgisi verilen fezlekede, "bilişim abisi" olarak adlandırıldığı, örgüt elebaşının internet sitesi ile ilgili işlemlerin takibini yapan kişilerden olduğu, şirket içi yapılan örgütsel faaliyetler hakkında kendisine bilgi verilen kişi olduğu kaydedildi.

Fezlekede, darbe yöneticisi olarak geçen Niyazi Akalın'ın da Venero Bilişim Sanayi unvanlı firmada 2014-2015 yılları arasında sermaye ortağı ve şirket müdürü olarak görev yaptığının tespit edildiği anlatıldı.

Yine fezlekede, 17-25 Aralık darbe girişiminde rol alanlardan o dönem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde Teknik Takip İzleme Büro Amirliğinde bahse konu dosyaların dinleme işlemlerini yapan memurlardan bir kısmının Kaynak Holding bünyesinde SGK kaydı olduğu ve akabinde emniyet teşkilatına geçtikleri, bununla birlikte SGK kayıtlarına göre holding bünyesinde çalıştıktan sonra kamuya geçen 5 bin 288 şahıs tespit edildiği aktarıldı.

Örgüt mensuplarının çocuklarının ismini Gülen koymuş

Fezlekede, yapılan çalışmalarda Kaynak Holding ile irtibatlı olarak faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilerek yönetimine kayyum ataması yapılan Ak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 22 Ağustos 2005'te rehinli satış sözleşmesi ile örgüt lideri Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki ikameti ile ilgili sözleşme yapılarak alım yapıldığı bilgisi verildi.

Örgüt mensuplarının örgüte bağlılığın devamı için örgütü içinde evlenmelerinin sağlandığı gibi örgüt mensuplarının çocuklarının isimlerinin de örgüt elebaşı tarafından verildiği belirtilen fezlekede, dijital materyallerden elde edilen video çözümünde Gülen'in kendisine ziyarete gelen bir ailenin çocuklarına Azra ismini koyduğu, daha sonra çocukların Gülen'in elini öptüğü ve onlara para verdiğinin görüldüğü ifade edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tüm faaliyetlerinin ana merkezi olduğu değerlendirilen Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde elde edilen dijital verilerde, kişilerin gruplara göre ve renklere göre fişlendiğinin görüldüğü aktarılan fezlekede, holdingin içerisinde birçok sektörden kuruluşu barındırdığı ve FETÖ/PDY elebaşı Gülen yönlendirmesi ile kurulduğu aktarıldı.

"Adının 'kaynak' olması tesadüfi değil"

Örgütün faaliyet yürüttüğü her alanın Kaynak Holding ve bağlı şirketlerince takibinin sağlandığı vurgulanan fezlekede, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra örgütün takip edeceği stratejilerin yine bu şirketlerde planlandığı bilgisi verildi.

Fezlekede, şunlar kaydedildi:

"Bu holding basit bir ticari işletme olarak düşünülecek ticari bir kuruluş değildir. Tedbir ve gizlilik bu silahlı terör örgütünün dolayısıyla da örgüt üyelerinin ve kısmen de sempatizanlarının ruhuna ve damarlarına işlemiştir. Adının 'kaynak' olması tesadüfi değildir. Bu da gösteriyor ki burası örgütün emir ve talimatları doğrultusunda örgütün tüm gizli toplantılarının yapılacağı, kararların alınacağı ve uygulanacağı bir yer olarak düşünülmüş ve o amaçla açılmıştır. Halkın masum duyguları sömürülerek çeşitli adlarda toplamış oldukları yardım paralarının örgütün amaçları doğrultusunda kullanmaktan çekinmediklerini göstermektedir. Esasında bu gizli eylemlerle 15 Temmuz hain darbe girişiminin temelleri de atılmış oluyordu.Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin tüm temelleri ve finans ayağı bu holding vasıtasıyla atılmıştır."

Kaynak: AA