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Buradasınız : » » Darbe girişiminde FETÖ'nün toplantısına katılan doktora hapis

Darbe girişiminde FETÖ'nün toplantısına katılan doktora hapis

Diyarbakır'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün hücre evinde toplantıya katıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan doktora, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Darbe girişiminde FETÖnün toplantısına katılan doktora hapis

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, o dönem Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi bölümünde görev yapan tutuklu sanık Yrd. Doç. Dr. Orhan Tokgöz ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Tokgöz'ün terör örgütü FETÖ üyelerinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock programını "furkan58" kullanıcı adıyla kullandığını belirtti.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi Diyarbakır'daki "gaybubet" evinde darbe girişimiyle ilgili örgüt üyeleri tarafından bir kısım planlamalar yapıldığını ve kararlar alındığını vurgulayan savcı, sanığın darbe teşebbüsünde aktif rol aldığını ve bu nedenle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten cezalandırılmasını istedi.

Savcının cezalandırılması yönündeki mütalaasına karşı mahkemeye yazılı savunma veren Tokgöz, tahliye talep etti.

Sanık avukatları da, müvekkilleri Tokgöz'ün suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesi yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tokgöz'ün, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın, suçun işlenmesine yardım ettiğini gerekçe göstererek cezayı 13 yıl 4 aya indirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: hücre evi, fetö, Diyarbakır, darbe davası, darbe
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