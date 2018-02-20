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Darbe girişiminde AKOM'un işgali davasında sona doğru

Darbe girişimi sırasında, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal ettikleri iddiasıyla 17 askerin yargılandığı davada, sanıklar mütalaaya karşı son savunmalarını veriyor

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Darbe girişiminde AKOMun işgali davasında sona doğru

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Kubilay, Levent Aksoy, Ramazan Derviş, Mehmet Fatih Güven, Hakan Özhan ve 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Bir tutuklu sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin avukatları ile müştekilerin müdafileri de hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Taner Akıncı, dava dosyasına daha önce sunulan mütalaaya karşı sanıkların son savunmalarının alınacağını söyledi. Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

17 asker yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde AKOM'u işgal ettikleri iddiasıyla 9'u rütbeli, 6'sı tutuklu 17 asker "sanık", olayda yaralanan 7 kişinin de aralarında bulunduğu 17 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca 4 tutuklu askerin, işgal sırasında 7 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 63 yıldan 105'er yıla kadar hapis, 11 sanık askerin ise işgal sırasında "kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla birer yıldan dörder yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.

Sanık askerlerin bir kamyon, yeterince mühimmat ve etkili silahlar bulundurmak suretiyle AKOM'u ele geçirmek ve buradaki darbe kapsamındaki faaliyetlere yön vermek için 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'ndan hareket ederek, AKOM'a intikal eden askeri birlik içerisinde yer aldıkları anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu müştekiler Mustafa Ertaş, Bilal Uzcan, Hacı Demirci, Ramazan Çakır, Eyüp Kalan ve Musa İlhan'ın yaralandığı, atış sıklığı, hedef gözetilmesi gibi hususlar da dikkate alındığında sanıkların öldürmeye teşebbüs ettikleri kanaatine varıldığı aktarılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö
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