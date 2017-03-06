Darbe girişimi gecesi gemideki telefonlar toplatılmış

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan 270 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Altan E, "TCG Tayfun" gemisinde astsubay olarak görev yaptığını anlattı. Haziran 2016'da insansız hava araçlarının dolaştığı ihbarı üzerine gemi personelinin acil toplandığını, tehlikenin geçmesinin ardından normal seyirlerine döndüklerini belirten Altan E, daha önce de ocak ayında buna benzer şekilde toplandıklarını söyledi.

Personelin cep telefonları toplatılmış

Başka suçtan tutuklu "TCG Tayfun" gemisinde Fatih Öztoprak'ın emri doğrultusunda askeri personelin cep telefonlarının toplandığını, geminin belli bir koordinatta gidip gelerek seyir halinde olması yönünde emirler duyduğunu bildiren Altan E, şöyle konuştu:

"Cep telefonlarının toplatılması nedeniyle darbe girişiminden haberim yoktu. Son zamanlarda gemilere yönelik terör saldırısı olabileceği ve askeri personel servis araçlarının örgüt mensuplarınca takip edildiği yönünde ihbarlar alıyorduk. Buna istinaden çoğu zaman servis saatleri değişiyor hatta bazen servisler iptal ediliyordu. Bu durum karşısında servise binerken tedirginlik yaşıyorduk. Ben de bu seyrin, olası bir terör saldırısına bir önlem olduğunu düşündüm. Limana döndüğümüzde darbe girişiminin olduğunu televizyondan öğrendik. O gece nöbetçi değildim. Yaptığım tek görev, cep telefonlarının toplatılmasıydı."

"TCG Tayfun" gemisinde görevli tutuksuz sanıklardan Ali K, Gökhan Ç, Gökhan S, Emre Ö, Yunus D. ve "TCG Volkan" gemisinde görevli tutuksuz sanık Gökhan G, yaptıkları savunmada iddiaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.