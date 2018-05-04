Darbe girişimi davasında yargılanan eski Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylarla ilgili haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu, general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması öncesinde Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kararını veren mahkeme heyeti, Adem Huduti'nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, Huduti "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyordu.

Kaynak: TRT Haber, AA