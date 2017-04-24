Darbe girişimi davasında tankçı darbeciler yargılanıyor

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları ileri sürülen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburunda görevli eski Teğmen Üzeyir Ayten'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar eski Teğmen Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, Uzman Çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Veli Samanoğlu, eski Asteğmen Mehmet Dural, Asteğmenler Emre Küçük ve Satılmış Okan Bozkaya ise bulunduklar illerdeki adliyelerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan ve aralarında Üsteğmen Harun Güneş'in de bulunduğu 24 askeri personel de salonda hazır bulundu.

Tanıklar, sanık avukatları, yakınları ile izleyicilerin de yer aldığı duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı.

Tutuksuz sanık Üsteğmen Güneş, alarm verilmesiyle kışlaya çağrıldığını ve güzergahta bulunan taburdaki arkadaşlarını alarak kışlaya geldiğini beyan etti.

Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı Osman Atlı'yı arayarak bilgi almaya çalıştığını belirten Güneş, "Atlı, sadece verilen alarm hakkında bilgi verip başka bir bilgisinin olmadığını, bir tank ve bir araç hazırlayarak nizamiyeye gelmemi emretti. Ben ve 7 personel, tank ve diğer araçla nizamiyeye geldik. Burada yine sordum, bir bilgisinin olmadığını söyledi. Yarbay Nihat Uçan, Atlı'yı yanına çağırarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü önüne tank gönderilmesi emrini verdi. Atlı da bana söylenen yere gitmemi istedi. Defalarca sormama rağmen ne olduğu konusunda bir şey söylemedi. Daha sonra biz de kışlandan ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Güneş, şehir merkezine geldiklerinde Türk bayrakları sallayan vatandaşları gördüklerini, gerek halk gerekse babasıyla yaptığı görüşmelerde olayın ne olduğunu anladığını dile getirerek, şöyle savunma yaptı:

"Olayı öğrendikten sonra dönmek için fırsat kolladım. Bu sırada Atlı yine aradı, bir tank hazırlama emrini verdi, üstçavuş da beni arayarak Atlı'nın kedisine de aynı emirleri verdiğini söyledi, ben de olayı idrak ettim, benim emrim olmadan hiçbir aracın çıkmaması emrini verdim. Daha sonra kışlaya doğru hareket ettik. Tugaydan 'Tank sürekli hareket halinde olsun, tanklardan inilmeyecek, halk kendi can güvenliğinden sorumludur.' mesajları geliyordu. Kışlaya geldiğimizde bazı askerler, Yarbay Uçan'ın kimseyi içeriye almadığını söyledi.

Tankı emniyetli yere çekip beklemeye başladık. Uçan'ın polislerce gözaltına alınmasıyla biz de kışlaya girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Duruşma, sanık savunmalarıyla sürüyor.