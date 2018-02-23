Darbe girişimi davasında tanıklık yapan emekli albaya tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekaleten bakan, daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı emekli Albay Hakan Demirörs tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi, sözde sıkı yönetim komutanı Akkuş'un "Tüm personel Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında toplansın." şeklindeki emrini personele ilettikleri belirlenen Demirörs ve o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan albay Bircan Karakaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Demirörs ve Karakaya'nın, Osmangazi İlçe Komutanlığına gitmek üzere Jandarma Bölge Komutanlığından Karakaya'ya ait araçla yola çıktıkları belirlendi.

Demirörs, Bodrum'daki evi, Karakaya ise Bursa'daki ikametinde gözaltına alındı. Demirörs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Demirörs, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Karakaya'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tanık sıfatıyla dinlenilmişlerdi

Demirörs ve Karakaya, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın 2 Nisan 2017'de görülen duruşmasında tanık sıfatıyla dinlenilmişlerdi.

Zanlılar, duruşmadaki ifadelerinde, 15 Temmuz gecesi Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına giderken kendilerini uyaran dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık, Vali İzzettin Küçük ve İl Cumhuriyet Başsavcısı'nın çağrıları üzerine geri döndüklerini ve darbe girişimine müdahil olmadıklarını ifade etmişlerdi.

Demirörs, darbe girişiminin yaşandığı gece Saldık ve Akkuş'un Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesinde tartıştığını ardından Karakaya ile o bölgeden ayrıldıklarını anlatmıştı.

Karakaya ve Demirörs'ün Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına giderken geri dönmelerine rağmen oraya yönlendirdikleri personeli geri dönmeleri konusunda uyarmadıkları öne sürülüyor.

Akkuş ve 15 sanığın yargılandığı davanın 2 Kasım 2017'de görülen duruşmasında tanık sıfatıyla dinlenilen İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Latif Oygür, nizamiye önünde Akkuş'un içeri alınmamasının ardından yaşanan gelişmeleri aktarırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sonra ben uzaklaşınca Hakan Demirörs yüksek sesle 'İl Jandarma Komutanının emri, personel Osmangazi'ye geçiyoruz.' diye talimat verdi. O zaman da çoğu ayrıldı, hatta silahlanıp geri gelmelerinden korktum. Büyük oranda azalan personelin kalanı da gitti biz birkaç kişiyle kaldık orada. Komutanımıza 'Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına gittiler büyük ihtimalle toplanıp buraya gelecekler.' dedim. Silahlanıp gelecekler, çatışma olacak diye düşündüm."

Kaynak: AA