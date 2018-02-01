Darbe girişimi davasında sanık avukatları duruşmaya katılmadı

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen ve tutuklu sanıklar Türkay B, Murat G, Mehmet S. ile Ramazan G'nin, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapacağı 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı personeli hakkında açılan davada, sanıklar duruşma salonuna alındı. Sanık avukatları ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, bunun üzerine savunma yapacak sanık avukatlarına günler öncesinde bilgilendirme yapıldığını belirterek, yarınki duruşmada da aynı durumun yaşanması halinde avukatlar hakkında işlem yapılacağını söyledi.

Özbağ, yarın son duruşmanın görülmesi için gerekirse sanıklara barodan avukat tayin edileceğini ifade etti.

"Avukatların tutumu davayı uzatmaya yönelik"

Davaya TBMM adına katılan avukat Fatih Ünal, sanık avukatlarının duruşmaya gelmemesinin davayı uzatmaya yönelik bir girişim olduğuna dikkat çekerek, "Savunmaları alınmış olsaydı bugün karar çıkabilirdi. Sanık avukatlarına günler öncesinde davanın işleyişi tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemelerinin davayı uzatmaya yönelik bir girişim olduğu açıktır." dedi.

Esasa ilişkin savunma yapılacak bir davada, avukatların katılmamasının düşündürücü olduğunu ifade eden Ünal, "Yaklaşık üç ay önce savcının mütalaasını sunduğu dosyada avukatların 'hazırlık yapamadığı' mazeretiyle duruşmaya gelmemelerinin hiçbir açıklayıcı nedeni olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA