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Darbe girişimi davasında 9 sanığa müebbet

15 Temmuz'da Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylara ilişkin davada 9 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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Darbe girişimi davasında 9 sanığa müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman kışlası ve cezaevinde olaylar meydana gelmişti.

9 ay süren soruşturmanın ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. .

51'i er olmak üzere 62 şüphelinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu derdest edilerek, kışladaki cezaevine getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber 

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