Darbe girişimi davasında 9 sanığa müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman kışlası ve cezaevinde olaylar meydana gelmişti.
9 ay süren soruşturmanın ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. .
51'i er olmak üzere 62 şüphelinin yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu derdest edilerek, kışladaki cezaevine getirilmişti.
Kaynak: TRT Haber