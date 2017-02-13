Darbe girişimi davalarının tarihleri belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddianameleri kabul eden İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri, sanık sayısı fazla olan davaların duruşmalarını Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda, az olanları ise Çağlayan'daki duruşma salonlarında gerçekleştirecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar sonunda hazırlanan iddianamelerin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinin, yeni davalarla ilgili duruşma tarihi ve yeri kararları belli oldu.

Hazırlanan tensip tutanaklarında, özellikle tutuklu sanık sayısı fazla olan davaların Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda, sanık sayısı nispeten daha az olan davaların ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yer alan mahkeme duruşma salonlarında görülmesi kararlaştırıldı. Darbe girişimi ve terör davalarına bakmakla görevlendirilen İstanbul 13, 14, 22, 23, 24 ve 25. Ağır Ceza Mahkemelerinin tensiplerinde, davalarla ilgili sanık sayısı ve tutukluluk durumuyla ilgili bilgiler de yer aldı.

Davaların çoğu İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamelerin birçoğu İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kabul ettiği İstanbul Valiliğinin işgali için yardıma giden 25 askerle ilgili davanın 28 Şubat'ta ve Gayrettepe'deki Türk Telekom binasının işgaliyle ilgili rütbeli 13 askerin yargılanacağı davanın ise 9 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan duruşma salonunda görülmesini kararlaştırdı.

Bu mahkeme, darbe girişimi kapsamında Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda ise, görevli Hava Harp Okulu görevlisi subayların yargılanacağı 74 subayla ilgili davanın ilk duruşmasının 13 Mart'ta, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğünü işgal eden 18'i tutuklu 58 asker sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 4 Nisan'da ve Ulus'taki TRT binası ile Beşiktaş'taki Digitürk binalarını ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasının ise 17 Nisan'da yapılmasını hükme bağladı.

Tümamiral Mesut Özel'in kaçırılması

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi ise, darbe girişimi sırasında Tümamiral Mesut Özel'in kaçırılıp cezaevine kapatılmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subayla ilgili hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmasının 6 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.