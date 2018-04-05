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Darbe girişimi başarısız olunca "Ülkeyi terk edelim" mesajı atmışlar

FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ikisi tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, 70 sayfalık dijital veri incelemesi okundu.

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Darbe girişimi başarısız olunca &quot;Ülkeyi terk edelim&quot; mesajı atmışlar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ikisi tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Erdi Saçi ve Eray Sağdıç ile tutuksuz 3 sanık ve avukatları katıldı.

İddianamedeki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat ve tahliyelerini istedi.

"Ülkeyi terk edelim" mesajı

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanıklardan C.B'nin dosyaya eklenen 70 sayfalık dijital veri incelemesini okudu.

Halen görevde olan tutuksuz sanık tabip yüzbaşı C.B'nin darbe girişimi gecesi meslektaşlarıyla kurduğu Tango mesaj grubundaki sohbetleri okuyan mahkeme başkanı, "Yazışmalarda arkadaşlarınızla yaptığınız diyaloglarda, 'Darbe oluyor, Başbakan darbeyi onayladı', 'Tayyip ya öldü ya da paketlendi', 'Darbeyi bizim uyuzlar mı yapıyor?', 'Hiç kimse sokağa çıkmasın' gibi mesajlar var. Ayrıca gece saatlerinde, 'Tayyip Erdoğan'ın oyları yüzde 85'e çıkar şimdi', 'Ben İstanbul'dan Antalya'ya kaçıyorum', 'Ülkeyi terk edelim' gibi mesajlar atılmış. Savunmanız nedir?" dedi.

Bunun üzerine suçlamaları reddeden sanık C.B, beraat talep etti.

Beraat talepleri reddedildi

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, eskişehir, darbe, 15 temmuz
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