'Darbe çağrışımı' davasında 10 firari sanığın dosyası ayrıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılandığı davada, haklarında yakalama emri çıkarılan, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 10 firari sanıkla ilgili dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından beyanda bulunmaya devam eden tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak, "Çocuklarıma yük olmaktan yoruldum. Cezaevinde olmaktan yoruldum. Burada sürekli suçsuzluğumu anlatmaktan yoruldum. Tahliyemi talep ediyorum." diyerek, gözyaşı döktü. Ilıcak, mahkeme heyetine, "Kusura bakmayın, çocuklarımdan söz edince göz yaşlarımı tutamadım." dedi.

Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının beyanlarının ardından, savcının taleplerle ilgili görüşü alındı. Savcı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve firari sanıklarla ilgili dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini talep etti.

Firari sanıkların dosyası ayrıldı

Taleplerle ilgili kararını açıklayan mahkeme heyeti, delil durumu, kaçma şüphesinin varlığı ve haklarında öngörülen ceza miktarını dikkate alarak, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün bu hallerinin devamına hükmetti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Osman Özsoy, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Abdulkerim Balcı, Bülent Keneş, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Şemsettin Efe ve Ali Çolak'ın henüz yakalanamamış olmasını göz önüne alan heyet, bu sanıkların dosyasının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini de karara bağladı.

Daha önce tanık olarak dinlenilmelerine karar verilen gizli tanık "Söğüt" ve Nurettin Veren ile ilgili bu duruşmada diğer mahkemelere yazılan talimatlara cevap verilmediğini belirten heyet, bu tanıkların dinlenilmesinden vazgeçme kararı aldı.

Mütalaanın hazırlanması için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.