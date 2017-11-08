  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Danıştay üyesi Eyüp Kaya meslekten ihraç edildi

Danıştay üyesi Eyüp Kaya meslekten ihraç edildi

Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu değerlendirilen Danıştay üyesi Eyüp Kaya'nın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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Danıştay üyesi Eyüp Kaya meslekten ihraç edildi

Danıştay üyesi Eyüp Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Eyüp Kaya hakkında yürütülen soruşturmada bilgi belge ve delillerin incelendiği vurgulandı.

Danıştay üyesi Kaya'nın terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan olan FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu değerlendirildiğinden, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: Danıştay, fetö, PDY, eyüp kaya
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