Damızlık koçlar verimi artıracak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca başlatılan "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma" projesi kapsamında yetiştirilen merinos koçlar, Edirne'de üreticilere dağıtıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki devlet üretme çiftliğinde yetiştirilen merinos ırkı damızlık koçlar, Edirne Ticaret Borsası canlı hayvan satış tesisine getirildi.

Projeye başvuran üreticilere kura yöntemiyle 95 damızlık koç teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koçların devletin üretme çiftliğinde saf ırk olarak yetiştirildiğini söyledi.

Damızlık koçların verimi artıracağını belirten Sarı, "Koçlar bakanlık kontrolünde tüm kontrolleri yapılarak sağlıklı şekilde Edirne'ye getirildi. İlimizde yüzde 30 merinos ırkı koyunumuz var. Bu koyunların ıslahıyla et ve süt üretimini kaliteli şekilde yaparak tüketicilerin hizmetine sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Sarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın her bir koçta bin 100 lira destek verdiğini, 400 lira civarında da çiftçi katkısı bulunduğunu kaydetti.

Üretici İsmail Dirik de merinosun küçükbaşta saf ve güzel bir ırk olduğunu söyledi.

Dağdeviren, projeyle normalde satış fiyatı 2 bin lira olan koçu, 450 liraya aldıklarını belirtti.