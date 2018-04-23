Damadın cevabıyla iptal olan nikahı belediye başkanı kıyacak

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çiftinin iptal olan nikahını Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin kıyacak.

Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, nikahın kıyıldığı saatlerde bir başka programda olduğunu, mesai saatleri dışında olduğundan halen konunun tüm detaylarına vakıf olmadığını belirtti.

Nikahın kıyılmaması nedeniyle düğünleri iptal olan aile ile görüştüğünü aktaran Şirin, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, nikah işlemleri şekli işlemler. Şekli işlem olması yönüyle de evet cevabının çok net çıkması ve taraflardan alınması gerekiyor. Ben bu manada sadece okuduklarım, kulağıma gelen ve anlatılanlara size bu açıklamayı yapıyorum ve zannediyorum ki orada bir 'hayır' cevabı çıkmış. Sonrasında da "Hayır demek ne mümkün"şeklinde tamamlayan bir süreç cereyan etmiş. Hayır cevabı doğal olarak bir olumsuzluk addettiği için oradaki nikah memurumuz da tecrübeli bir arkadaşımız. Bunun belki bir şaka, esprili bir yanıt olduğu kanaati kendisinde hasıl olmadıysa, böyle bir yorumla nikahı orada sonlandırmış. Aile ile telefonla görüştüm. Hepsi tanıdığımız arkadaşlarımız. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde inşallah önümüzdeki günlerde o nikahı bizzat biz kıyacağız. Aile ile yine görüşeceğiz ve hem işlemleri yürümesi noktasında hem de nikahın gerçekleşmesi konusunda o güzel anı birlikte yaşarız diye düşünüyorum."

Kaynak: AA