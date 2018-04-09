Dağlık alandaki yaralı çocuk ambulans helikopterle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çobanlık yapan 13 yaşındaki Ahmet Ş. av tüfeğiyle oynarken silahın aniden ateş alması sonucu yanında bulunan Devran İmalı'yı yüzünden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, araç yolu bulunmayan dağlık alana yaklaşık 45 dakika yürüyerek ulaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İmalı, buradan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Ahmet Ş. olayın ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA