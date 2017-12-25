'Dağların aslanları' tam not aldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 43'üncü dönem uzman erbaşlar için dönem sonu tatbikatı düzenledi.

Uzman erbaşlar, 16 haftalık kursun sonunda güç, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık isteyen "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nı icra etti.

Soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden görevlerini her koşulda yerine getirmek için mücadele eden komandolar, tatbikatta üstün manevra yetenekleriyle seri şekilde mevzilenip ani vuruşlarla kısa sürede hedefleri etkisiz hale getirmeyi başardı.

Kilometrelerce yürüdüler

Eğitimin son bölümünde arazi tatbikatı gerçekleştirildi. Sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizatlarıyla kilometrelerce yol yürüyen kursiyerler, tatbikatta ilk olarak bölgenin emniyetini sağladı.

Burada kol komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getiren komandolar, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını gösterdi.

"Mavi Bereliler" ve "Dağların aslanları" isimleriyle de anılan Türk komandoları, gerçeğini aratmayan tatbikattan tam not aldı.

Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı", başarıyla tamamlandı.





Kaynak: AA